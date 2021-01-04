Serie A'da, geride kalan 15 haftada topladığı 37 puanla ilk sırada bulunan Milan, 9 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Oynadığı maçlarda 11 galibiyet ve 4 beraberlik alan kırmızı siyahlılar, 28 yıl sonra ilk kez, ligin ilk 15 haftalık dilimini mağlubiyet almadan noktaladı.

Son olarak 1992-1993 sezonunda, ligde oynadığı ilk 22 maçını yenilgisiz kapatan Milan'ın serisi, San Siro'da Parma tarafından bozulmuştu.

Müthiş başladığı sezonda, Parma yenilgisinin de dahil olduğu son 13 maçının sadece birini kazanabilen Milan, zor da olsa şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı.

2020-2021 sezonunun geride kalan diliminde Roma, Hellas Verona, Parma ve Genoa karşısında gollü beraberliklerle sahadan bir puanla ayrılan Milan, son üç maçını kazanma başarısı gösterdi.

6 Ocak Çarşamba günü, son 9 yılın şampiyonu Juventus'u konuk edecek ekipte, Zlatan Ibrahimovic 10 golle, milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu ise Lazio ağlarını havalandırdığı golün yanında 6 asisti ile dikkat çekiyor.