Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 17:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Galatasaray Seri'den vazgeçmiyor
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Galatasaray, Jean Michael Seri'den vazgeçmiyor.
İngiliz basınına göre sarı kırmızılı kulüp, Fildişi Sahilli futbolcunun transferi için Fulham ile görüşüyor.
Galatasaray'ın daha önce olduğu gibi 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
Bu sezon Fulham ile ligde süre alamayan Seri, lig kupasında ise 2 maçta forma giydi.
Fildişi Sahilli futbolcunun transferi, sezon başında da gündeme gelmiş ancak gerçekleşmemişti.
Etiketler: Galatasaray Süper Lig
Sıradaki Haber
Galatasaray'ın Konyaspor maçı kadrosu belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz