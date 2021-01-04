İngiliz basınına göre sarı kırmızılı kulüp, Fildişi Sahilli futbolcunun transferi için Fulham ile görüşüyor.

Galatasaray'ın daha önce olduğu gibi 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Bu sezon Fulham ile ligde süre alamayan Seri, lig kupasında ise 2 maçta forma giydi.

Fildişi Sahilli futbolcunun transferi, sezon başında da gündeme gelmiş ancak gerçekleşmemişti.