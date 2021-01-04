Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa'yı rahata yenerek zirve yarışında önemli bir galibiyet elde etti.

Fenerbahçe'nin gollerini 14. ve 45+1. dakikalarda Thiam ile 86. dakikada Ferdi Kadıoğlu ağlarla buluşturdu.

Ligde dokuzuncu, deplasmanda altıncı galibiyetini alan sarı-lacivertli ekip haftayı 29 puanla dördüncü sırada kapattı.

3 puan hasretini 4 maça çıkan Kasımpaşa ise 19 puanla 13. sırada kaldı.

Fenerbahçe ligin 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Kasımpaşa 17. haftayı bay geçecek.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Ozan Tufan, topu ceza yayının sağında Valencia ile buluşturdu. Ekvadorlu oyuncu, meşin yuvarlağı bekletmeden sağdan ceza sahasına sokulan Pelkas'a aktardı. Bu oyuncunun son çizgiden pasında, Thiam'ın altıpasın önünden yaptığı vuruşta top auta çıktı.

GOL - 14. dakikada Fenerbahçe'de Mert Hakan'ın sol kanattan içeriye çevirdi, savunmanın uzaklaştıramadığı top Thiam'ın önünde kaldı, bekletmeden vuruşunda konuk ekip 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

27. dakikada Hodzic’in pasında Anıl Koç’un yay üzerinden çektiği şutta kaleci Altay gole izin vermedi.

GOL - 45+1. dakikada Pelkas'ın savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Thiam kaleciyle karşı karşıya kaldı, sağ çaprazdan vuruşunda Ramazan'ı mağlup etmeyi başardı. 0-2

Fenerbahçe, müsabakanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

69. dakikada Fenerbahçe üçüncü gole yaklaştı. Valencia'nın sağdan ortasında Pelkas'ın ceza sahası içinde bekletmeden uzak köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

GOL - 86. dakikada Ozan'ın pasına haraketlenen Ferdi, savunmanın arkasına sarkarak Ramazan'la karşı karşıya kaldı, kalecinin üzerinden aşırttığı top ağlarla buluştu. 0-3

Fenerbahçe, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Recep Tayyip Erdoğan.

Hakemler: Halis Özkahya, Serkan Olguncan, Kemal Yılmaz.

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Tirpan (Dk. 71 Hasan Emre Yeşilyurt), Brecka, Haddadi, Sadiku, Doğucan Haspolat (Dk. 46 Mehmet Feyzi Yıldırım), Yusuf Erdoğan (Dk. 83 Furkan Külekçi), Alan (Dk. 62 Yasin Dülger), Anıl Koç (Dk. 46 Varga), Hodzic

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand, Luiz Gustavo, Sadık Çiftpınar, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş (Dk. 68 Sosa), Valencia (Dk. 74 Samatta), Pelkas, Sinan Gümüş (Dk. 79 Ferdi Kadıoğlu), Thiam (Dk. 79 Cisse)

Goller: Dk. 14 ve 45+1 Thiam, Dk. 86 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 54 Sinan Gümüş (Fenerbahçe), Dk. 64 Sadiku, Dk. 80 Mehmet Feyzi Yıldırım (Kasımpaşa)