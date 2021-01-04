Pereira, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Trabzonspor ile 4 yıl önce anlaştığını belirtti.

"Tam 4 yıl önce bugün, bu harika takım, Trabzonspor ile sözleşme imzaladım. İlk günden beri, bu takımın harika başarılar elde etmesine yardımcı olabilmek için her antrenmanda ve maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım."

"Bu takım, bu şehir ve bu taraftarın kalbimde hep bir yeri olacak"

Tecrübeli futbolcu, bu sayede de Trabzonspor ailesi ile kendi ailesi arasında sevgi ve saygıya dayalı sağlam bir ilişkinin yeşerdiğini vurguladı.

"4 yıl önce, böylesine bir aşk hikayesi yaratacağımı hiç düşünmemiştim. Her aşk hikayesinde olduğu gibi, inişli çıkışlı anlar olacaktır, ama ben Avrupa Ligi'ne katılmak, Türkiye Kupası'nı kazanmak, ligi tekrar kazanmak için mücadele vermek ve Şampiyonlar Ligi elemelerine katılabilmek gibi çıkışların, inişlerden daha fazla olduğuna inanıyorum. Geleceğin bizlere önümüzdeki günlerde, aylarda, ya da yıllarda neler getireceğini bilmiyorum. Ancak, ne olursa olsun, bu takım, bu şehir ve bu taraftarın kalbimde hep bir yeri olacak."