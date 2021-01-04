Son 12 maçını kazanan CSKA Moskova, 14 galibiyet, 3 mağlubiyetle zirvede yer aldı. Rus ekibini, 12 galibiyetli Real Madrid ve 11 kez kazanan Barcelona takip etti.

İlk yarının sürpriz takımı ise Bayern Münih oldu. 11 galibiyetle 4'üncü sırada yer alan Alman temsilcisi, oynadığı basketbolla da takdir topladı. Zenit, Zalgiris, Valencia ve Milano da play-off hattında yer almayı başardı.

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ise beklentilerin uzağında kaldı. Geçen sezonun en başarılı takımlarından Anadolu Efes, 17 karşılaşmanın 8'ini kazandı.

Sakatlıklar, Covid-19 vakaları ve formsuzluklardan etkilenen lacivert - beyazlılar, iç sahada oynadığı 9 maçın 6'sını kaybetti.

Geçen sezon oynanan 28 müsabakada 24 galibiyet alan temsilcimiz, deplasmanda 12 maç üst üste kazanarak rekor kırmıştı.

Yeni teknik ekip ve kadrosuyla sezona giren Fenerbahçe Beko da çalkantılı bir dönemi geride bıraktı. 7 galibiyet, 10 mağlubiyet yaşayan sarı - lacivertliler, çareyi sezon içi transferlerinde buldu.

Alex Perez ve Marko Guduric'i kadrosuna katan temsilcimiz, son 2 maçta Olympiakos ve Asvel'i yenerek play-off iddiasını korudu.

Fenerbahçe Beko, ikinci yarının ilk maçında 7 Ocak Perşembe günü Kızılyıldız'a konuk olacak. Anadolu Efes ise 10 Ocak Cuma günü Fransa'da Asvel ile karşılaşacak.

THY Avrupa Ligi'nde 34 haftalık normal sezon maratonu 9 Nisan'da sona erecek. Dörtlü Final heyecanı ise 28-30 Mayıs arasında Köln'de yaşanacak.