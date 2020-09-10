TFF'den yapılan açıklamaya göre, 5 Eylül Cumartesi günü başlayan seminere üst klasmanda bulunan hakemler, yardımcı hakemler ve gözlemciler, koronavirüs salgını nedeniyle ayrı gruplar halinde katıldı.

Seminerde teknik oturumların yanı sıra hakemlerin atletik testleri de gerçekleştirildi.