Yeni transfer Etebo Karo’nun henüz hazır olmamasından dolayı forma giymesi beklenmezken, deneyimli çalıştırıcının özellikle orta saha kurgusu üzerinde durduğu belirtildi.

Sarı kırmızılılarda kalede Fatih’in olması, savunmanın da Omar, Luyindama, Marcao ve Saracchi’den oluşmasına kesin gözle bakılıyor. Savunmanın önünde Donk ilk tercih olurken, Hollandalı futbolcunun partnerinin Taylan ya da Ömer olması bekleniyor.

Galatasaray, hücum hattında ise geçtiğimiz yıla oranla farklı bir kurguyla sahaya çıkacak. Fatih Terim, sol kanatta Arda Turan’a, sağ kanatta ise Emre Kılınç’a forma verecek. Genelde Galatasaray’da sağ kanatta forma giyen Feghouli’nin ise forvet arkasında oynayabileceği gelen haberler arasında.

Sarı kırmızılıların Gaziantep Futbol Kulübü karşısındaki gol umudu ise Falcao olacak.

Sakatlığı bulunan futbolculardan Diagne’nin durumunun maç saatinde netlik kazanacağı öğrenilirken, Emre Akbaba ise forma giyemeyecek.

Etebo ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Oghenekaro Etebo, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Yeni transferimiz Oghenekaro Peter Etebo, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldı. pic.twitter.com/HjxtcRzLt1 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 10, 2020

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı futbol takımı, Süper Lig'in ilk haftasında 12 Eylül Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. İdmanın ilerleyen bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

İngiltere'nin Stoke City takımından kiralanan Nijeryalı Oghenekaro Etebo, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Sakatlığı bulunan Mbaye Diagne, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştıktan sonra kondisyonerler eşliğinde sahada özel bir çalışma yaptı.

Emre Akbaba ise fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde salonda kuvvet ve dayanıklılık, sahada ise ileri adaptasyon çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Gaziantep FK karşılaşması öncesi son antrenmanını yarın akşam yaptıktan sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.