Türk asıllı Alman futbolcu, sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Azerbaycan’ın derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir." sözüyle yaptığı paylaşım kısa bir sürede binlerce beğeni aldı.

Yıldız oyuncu Azerbaycan'la ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer verdi.

"Dünyadaki herkesin şu gerçeği bilmesi benim için önemli. Dağlık Karabağ bölgesi, uluslararası olarak Azerbaycan'ın bir parçası olarak kabul ediliyor ama illegal şekilde işgal edilmiş durumda. Mart 2008'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü teyit eden ve tüm Ermeni kuvvetlerinin geri çekilmesini talep eden bir kararı kabul etti.