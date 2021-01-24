Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mesut Özil'in transferi konusunda önceki kulübü Arsenal FC ile anlaşmaya varıldı.

"Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda önceki kulübü Arsenal FC ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcunun kendisi ile de prensip anlaşmasına varılmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

Bilgilendirme



Profesyonel futbolcu Mesut Özil’in Kulübümüze transferi konusunda Arsenal Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/qcdBXdHmFs — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 24, 2021

Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı

Sarı-lacivertlilerin internet sitesinden yapılan açıklamada, İngiltere'nin Arsenal Kulübünden bonservissiz şekilde transfer edilen 32 yaşındaki oyuncu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

"Rüya gerçek oldu. Kariyerinde başta Dünya Kupası olmak üzere pek çok başarı ve kupa olan Mesut Özil, bundan sonra çocukluk rüyası olan Fenerbahçe'miz için mücadele edecek. Kendisine sarı-lacivert çubuklu formayla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz."

Arsenal'dan Mesut Özil paylaşımı