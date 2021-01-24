Mesut Özil resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferi için Arsenal'la anlaşmaya varıldığını Mesut Özil'le de prensip anlaşmasına varıldığını KAP'a bildirdi.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mesut Özil'in transferi konusunda önceki kulübü Arsenal FC ile anlaşmaya varıldı.
"Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda önceki kulübü Arsenal FC ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcunun kendisi ile de prensip anlaşmasına varılmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 24, 2021
Profesyonel futbolcu Mesut Özil’in Kulübümüze transferi konusunda Arsenal Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/qcdBXdHmFs
Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı
Sarı-lacivertlilerin internet sitesinden yapılan açıklamada, İngiltere'nin Arsenal Kulübünden bonservissiz şekilde transfer edilen 32 yaşındaki oyuncu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
"Rüya gerçek oldu. Kariyerinde başta Dünya Kupası olmak üzere pek çok başarı ve kupa olan Mesut Özil, bundan sonra çocukluk rüyası olan Fenerbahçe'miz için mücadele edecek. Kendisine sarı-lacivert çubuklu formayla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz."
Rüya gerçek oldu: Mesut Özil Fenerbahçemizde! #FenerSignMesut https://t.co/ZY00yCmVhC pic.twitter.com/oXJPfmfTJZ— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 24, 2021
Arsenal'dan Mesut Özil paylaşımı
Thank you, @MesutOzil1088— Arsenal (@Arsenal) January 24, 2021
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