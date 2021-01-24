Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 16:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Mcgregor ilk kez nakavt oldu
Kafes dövüşünün öne çıkan ismi Conor McGregor, kariyerinde ilk kez nakavt oldu. Bir yıllık aranın ardından kafese dönen İrlandalı sporcu, Amerikalı Dustin Poirier'e kaybetti.
Conor McGregor'ın kafese dönüşü beklendiği gibi olmadı. Yaklaşık 1 yıllık aranın ardından ilk maçına çıkan İrlandalı sporcuyu rakibi Dustin Poirier nakavt etti.
Abu Dhabi’deki Yas Adası’nda gerçekleştirilen organizasyonda Poirier, McGregor'ı ikinci rauntta nakavt ederek galibiyete uzandı.
İrlandalı sporcu, 13 yıllık kariyerinde ilk kez bir maçı nakavtla kaybetti. İki sporcu daha önce 2014'te karşılaşmış ve McGregor rakibini ilk rauntta nakavt etmişti.
McGregor, kafes dövüşü kariyerinde üçüncü kez bir maçtan yenik ayrıldı.
Conor McGregor bu organizasyonda daha önce Nate Diaz ve Khabib Nurmagomedov'a kaybetmişti.
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