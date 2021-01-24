Conor McGregor'ın kafese dönüşü beklendiği gibi olmadı. Yaklaşık 1 yıllık aranın ardından ilk maçına çıkan İrlandalı sporcuyu rakibi Dustin Poirier nakavt etti.

Abu Dhabi’deki Yas Adası’nda gerçekleştirilen organizasyonda Poirier, McGregor'ı ikinci rauntta nakavt ederek galibiyete uzandı.

İrlandalı sporcu, 13 yıllık kariyerinde ilk kez bir maçı nakavtla kaybetti. İki sporcu daha önce 2014'te karşılaşmış ve McGregor rakibini ilk rauntta nakavt etmişti.

McGregor, kafes dövüşü kariyerinde üçüncü kez bir maçtan yenik ayrıldı.

Conor McGregor bu organizasyonda daha önce Nate Diaz ve Khabib Nurmagomedov'a kaybetmişti.