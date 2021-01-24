Hatayspor puanı uzatmada kurtardı
Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor maçı 1-1 sona erdi.
Kalyon Stadı'nda Gaziantep ekibinin golünü 30. dakikada Jefferson attı.
Atakaş Hatayspor 90+8. dakikada Junior Morais'ın kendi kalesine attığı golle karşılaşmadan 1-1 berabere ayrıldı.
Bu sonucun ardından Gaziantep temsilcisi, puanını 35'e yükseltti.
Hatayspor ise puanını 32 yaptı.
Hafta içerisinde teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile anlaşan Gaziantep ekibi, Portekizli çalıştırıcıyla ilk müsabakasına Atakaş Hatayspor önünde çıktı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
6. dakikada Jefferson'un ceza sahasına yakın bir noktadan çektiği şutta kaleci Munir, meşin yuvarlağı kontrol etti.
29. dakikada ceza sahasına yakın bir noktadan Boupendza'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
GOL - 30. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sol kanattan Muhammet Demir'in ceza sahasına ortasında Jefferson, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-0
45+3. dakikada sol kanattan Akintola'nın pasında Boupendza, çalımlarının ardından ceza sahasında şutunu çekti. Meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Dönen topa Akintola vurdu. Meşin yuvarlak auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
67. dakikada ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Akintola'nın vuruşunda, kaleci Günay Güvenç topu kontrol etti.
80. dakikada sol kanattan Güray Vural'ın pasında topla buluşan Muhammet Demir'in ceza sahasına yakın bir noktadan çektiği şutta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
88. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında Dicko topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak auta gitti.
90+3. dakikada Katranis'in pasında topu kontrol eden Selim Ilgaz'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
GOL - 90+7. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği sağladı. Konuk ekibin sağ taraftan kazandığı serbest atışta Muhammed Mert ceza sahasına ortasını yaptı. Ön bölümdeki Morais'in ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1
Karşılaşma, 1-1 sona erdi.
Stat: Kalyon
Hakemler: Fırat Aydınus, Erdem Bayık, Candaş Elbil
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Olkowski, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Jefferson (Dk. 63 Güray Vural), Vetrih, Maxim (Dk. 58 Sousa), Kenan Özer (Dk. 58 Dicko), Muhammet Demir (Dk. 81 Bilal Başacıkoğlu)
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov (Dk. 89 Burak Çamoğlu), Billong, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel (Dk. 68 Katranis), Abdurrahman Canlı (Dk. 46 Kamara), Ribeiro, Akintola (Dk. 73 Selim Ilgaz), Traore (Dk. 89 Muhammed Mert), Boupendza, Diouf
Goller: Dk. 30 Jefferson (Gaziantep FK), Dk. 90+7 Morais (Kendi kalesine) (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Abdurrahman Canlı, Dk. 90+5 Yusuf Abdioğlu (Atakaş Hatayspor), Dk. 22 Maxim, Dk. 33 Muhammet Demir, Dk. 90+6 Sa Pinto (Teknik direktör) ve Jefferson (Kulübede)(Gaziantep FK)