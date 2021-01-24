Göztepe 39. dakikada Tripic’in attığı golle devreye 1-0 önde girdi.

49. dakikada Adem Ljajic ile skora denge getiren Beşiktaş, 77. dakikada Aboubakar’ın attığı golle maçı kazandı.

Ligin ilk yarsının lider olarak kapatan Beşiktaş, bu galibiyetin ardından puanını 44'e yükseltti.

Yeni teknik direktörü Ünal Karaman ile çıktığı ilk maçından yenilgiyle ayrılan Göztepe ise 25 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

15. dakikada Ghezzal'ın ceza sahasına gönderdiği uzun topa Aboubakar yere yatarak altıpas önünde kafayla vurdu, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

32. dakikada Ghezzal'ın orta sahanın sağ tarafından ceza sahasına gönderdiği uzun topa Mihojevic ile yükselen Aboubakar meşin yuvarlağı önünde buldu. Siyah-beyazlı oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

39. dakikada N'Sakala'nın soldan ortaladığı topu Larin dokundu, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

GOL - 9. dakikada Göztepe'nin golü geldi. Zulj, soldan ceza sahasına girerek çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Ersin'inden dönen topu ceza sahası girişinde bekleyen Tripic düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 0-1

45+2. dakikada Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta kalecinin uzaklaştırdığı topu ceza sahası önünde Mensah sert bir şutla kaleye gönderdi, kaleci meşin yuvarlağı kurtardı.

Mücadelenin ilk yarısı, Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 48. dakikada Rachid Ghezzal'ın uzun pasıyla ceza alanında topla buluşan Adem Ljajic'in, sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak İrfan Can Eğribayat'ın müdahalesi yeterli olmayınca ağlarla buluşturdu.

54. dakikada Atiba'nın orta sahada kaptırdığı top sonrasında Ndiaye'nin pasıyla ceza yayı üzerinde meşin yuvarlakla buluşan Halil Akbunar'ın şutunu kaleci Ersin kornere çeldi.

60. dakikada N'Sakala'nın kontrol etmek istediği top Ndiaye'nin önünde kaldı. Hızla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Ndiaye, kaleciyi çalımlamak isterken kaleci Ersin yatarak topun sahibi oldu.

70. dakikada N'Koudou'nun uzaktan şutunda meşin yuvarlak kaleci İrfan Can'da kaldı.

73. dakikada N'Koudou, Aboubakar'la ceza sahası sol çaprazında paslaşarak gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

GOL - 77. dakikada Gökhan Töre'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Vincent Aboubakar, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı İrfan Can Eğribayat'ın sağından köşede ağlarla buluşturdu. 2-1

[Fotoğraf: AA]

77. dakikada Beşiktaş öne geçti. Gökhan Töre'nin ceza sahasına yaptığı ortada, arka direkte Aboubakar kafayla topu ağlarla buluşturdu: 2-1

89. dakikada Josef'in pasıyla ceza sahasına giren N'Koudou'nun çaprazdan şutunda kaleci İrfan Can topun kaleye girmesini ayağıyla engelledi.

90. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Töre, sol taraftan içeri giren N'Koudou'yu topla buluşturdu. N'Koudou rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, meşin yuvarlak direkte döndü.

90+4. dakikada sol taraftan ceza sahasına gönderilen uzun topa arka direkte Mihojevic kafayla vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Karşılaşmayı Beşiktaş 2-1 kazandı.

Stat: Vodafone Park.

Hakemler: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal (Dk. 64 Gökhan Töre), Atiba (Dk. 64 Dorukhan Toköz), Mensah (Dk. 46 Adem Ljajic), Larin (Dk. 64 Kevin N'Koudou), Aboubakar.

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Titi, Mihojevic, Berkan Emir, Nwobodo, Soner Aydoğdu (Dk. 80 Brown Ideye), Halil Akbunar (Dk. 85 Fousseni Diabate), Zulj (Dk. 80 Kubilay Sönmez), Tripic (Dk. 85 Stefano Napoleoni), Ndiaye.

Goller: Dk. 39 Tripic (Göztepe), Dk. 48 Adem Ljajic, Dk. 77 Aboubakar (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 38 Ndiaye, Dk. 45+1 Zulj, Dk. 45+1 Soner Aydoğdu (Göztepe), Dk. 51 Rosier, 90+4 Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)