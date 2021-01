Kulübün internet sitesinde görüşlerine yer verilen teknik direktör Mikel Arteta, 32 yaşındaki futbolcunun Londra ekibindeki başarılarının tartışılmaz olduğunu ifade etti.

"Her zaman tarihimizin bir parçası olacak"

İspanyol çalıştırıcı, Türk asıllı Alman futbolcuyla birlikte oynamanın ve sonrasında ona teknik direktörlük yapmanın bir ayrıcalık olduğunu belirtti.

"Arsenal forması giydiği dönemde vizyonu ve yaratıcılığı ile birçok hedefe yol açtı. Federasyon Kupası finalinde üç galibiyet de dahil olmak üzere birçok harika anın kalbindeydi. Bu başarılar her zaman tarihimizin bir parçası olacak. Mesut'a teşekkür ediyoruz ve Fenerbahçe'de başarılar diliyoruz."

254 appearances

44 goals

71 assists



Wishing you all the best at @Fenerbahce, Mesut pic.twitter.com/kq9XdojdXl