Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
MKE Ankaragücü'nden Hekimoğlu Trabzon'a transfer
MKE Ankaragücü, futbolcusu Mücahit Can Akçay'ı sezon sonuna kadar Misli.com 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon'a kiraladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezon başında takıma katılan 22 yaşındaki oyuncunun geçici transferi konusunda Hekimoğlu Trabzon Kulübü'yle anlaşmaya varıldı.
Mücahit Can, MKE Ankaragücü formasıyla bu sezon Süper Lig'de iki karşılaşmada sonradan oyuna girdi.
Etiketler: Transfer Haberleri MKE Ankaragücü
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