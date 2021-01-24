Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 18:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mesut Özil ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe’nin yeni transferi Mesut Özil, sarı-lacivertlilerle ilk antrenmanına çıktı.
Fenerbahçe’ye transfer olan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil sarı-lacivertlilerle ilk antrenmanına çıktı.
Antrenman sahasına gelen Özil’i takım arkadaşları alkışlarken, Mesut ise takım arkadaşlarına bir konuşma yaptı.
Konuşmanın ardından Özil takımla beraber çalışmalara katıldı.
Mesut Özil, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı.https://t.co/ZqyqqufWVg pic.twitter.com/vVAUhAVupO— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 24, 2021
Etiketler: Fenerbahçe Mesut Özil Transfer Haberleri
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