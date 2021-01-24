Fenerbahçe’ye transfer olan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil sarı-lacivertlilerle ilk antrenmanına çıktı.

Antrenman sahasına gelen Özil’i takım arkadaşları alkışlarken, Mesut ise takım arkadaşlarına bir konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından Özil takımla beraber çalışmalara katıldı.

Mesut Özil, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı.https://t.co/ZqyqqufWVg pic.twitter.com/vVAUhAVupO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 24, 2021



