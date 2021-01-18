Fenerbahçeli taraftarların günlerdir sabırsızla beklediği Mesut Özil sonunda İstanbul'da. Türk asıllı Alman futbolcuyu taşıyan özel uçak, Atatürk Havaalanı'na indi.

5 gün karantinada kalacak

Ailesiyle birlikte gelen yıldız oyuncu 5 gün karantinada kalacak. Arsenal ile fesih işlemlerini tamamlayan Mesut, sarı lacivertli kulüp ile resmi sözleşme imzalayacak.

15 Ekim 1988 Almanya doğumlu Mesut Özil, futbol kariyerine Schalke kulübünde başladı. Ardından 5 milyon Avro karşılığında Werder Bremen'e transfer oldu. Burada sergilediği performansla dev kulüplerin dikkatini çeken yıldız isim, Almanya milli takımıyla gittiği 2010 dünya kupasının ardından Real Madrid ile sözleşme imzaladı.

Eflatun beyazlı ekiple La Liga şampiyonluğu yaşan Mesut'un 3 yıllık İspanya macerası 2103'te noktalandı.

Deneyimli oyuncunun yeni durağı rekor bir bedel karşılığında İngiltere oldu. Yaklaşık 50 milyon euroluk bir ücretle Arsenal'e giden Mesut Özil, Londra ekibiyle bir çok başarıya imza attı.

Gunners formasıyla 3 federasyon kupası kazanan Mesut, 2014 yılında Alman milli takımıyla dünya kupası kaldırdı.

Mesut ile Arsenal arasındaki anlaşmazlıklar geçtiğimiz sezon başladı. Teknik direktör Arteta ile anlaşmazlık yaşayan deneyimli futbolcu kadro dışı kalmıştı.

Sosyal medyada gündem oldu

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Mesut Özil, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

32 yaşındaki futbolcunun Twitter ve Instagram hesaplarından yaptığı paylaşımlar yüzbinlerce etkileşim aldı.

Real Madrid'de forma giyen Karim Benzema, eski takım arkadaşı Mesut'un İstanbul'a gelen uçaktan paylaştığı fotoğrafa yorum yaparak, "Haydi kardeşim" ifadesini kullandı.

Arsenal'ın forveti Alexandre Lacazette'in yanı sıra eski kalecisi David Ospina ile Chelseali Antonio Rüdiger de Mesut'a destek veren isimler oldu.

Öte yandan, FIFA'nın resmi Twitter hesabı, Mesut'un Fenerbahçe'nin açıklamasını paylaştığı mesajını "retweet" etti.