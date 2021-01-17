Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 23:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Attila Szalai resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Macar savunma oyuncusu Attila Szalai'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
"Kulübümüz, Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol’da forma giyen Macar stoper Attila Szalai ile 4 buçuk yıllık anlaşma imzalamıştır. Kendisine Çubuklu formamızla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçemize hoş geldin Attila Szalai."
Ailemize hoş geldin Attila Szalai! pic.twitter.com/4wiSMp3bt7— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 17, 2021
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