Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 22:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Liverpool ile Manchester United yenişemedi
İngiltere Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Liverpool ile Manchester United 0-0 berabere kaldı.
Premier Lig'in 19. haftasında son şampiyon Liverpool, lider Manchester United'ı konuk etti.
Anfield Stadı'nda oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Manchester United puanını 37'ye, galibiyet hasreti 4 maça çıkan Liverpool ise 34'e yükseltti.
Etiketler: Premier Lig
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