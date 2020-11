Özil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İslamofobi ve İslam karşıtlığının, başta Avrupa olmak üzere dünyada artış gösterdiğini, bunda da medyanın büyük rolü olduğunu savundu.

"İslamofobiye, onu pekiştirmeyecek şekilde yanıt vermeliyiz. İyilikle onu yatıştırmalı ve susturmalıyız."

32 yaşındaki futbolcu, Kur'an-ı Kerim'in Fussilet Suresi'ndeki bir ayeti de paylaştı.

"İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel davranışla sav, o zaman bir de göreceksin ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş."

My personal answer to that:

We should respond to Islamophobia & Antiislamismus in a way that will not reinforce it, but rather disarm and silence it with kindness.#JummaMubarak #hayirlicumalar (2/2)