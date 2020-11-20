Federasyondan yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kadınlar Ligi ve Intercity Süper Ligi'ne 5 Aralık 2020 tarihine kadar ara verildiği belirtildi.

Açıklamada başkan Halit Albayrak'ın görüşlerine de yer verildi

"Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu 2020-2021 sezonunda katılacağımız tüm kategorilerdeki dünya şampiyonalarını Covid-19 nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. Son günlerde erkek takımlarına uyguladığımız testlerde sporcu, antrenör ve yöneticilerimizdeki vaka artışı nedeniyle bu kararı aldık ve tedbiren kadın ligimize de ara veriyoruz."

Albayrak, yaşanan gelişmeler doğrultusunda sporcu sağlığını gözeterek kararlar almaya devam edeceklerini kaydetti.