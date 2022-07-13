Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 19:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mesut Özil Fenerbahçe'ye veda etti
Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Medipol Başakşehir ile anlaşan Mesut Özil, sarı-laciverti kulübe veda etti.
Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sarı lacivetli kulübe ve taraftarına veda etti.
"Hayatı hayat yapan şeylerden biri belirsizliklerle dolu olması. Her zaman planlarımız, arzularımız, dileklerimiz istediğiniz doğrultuda gitmeyebiliyor. Çocukluk hayalim olan Fenerbahçe forması ile daha çok forma şansı bularak başarılar elde etmek istemiştim. Fenerbahçe camiasına ve taraftarına bana gösterdikleri ilgi ve alaka teşekkür ediyorum."
Etiketler: Fenerbahçe Medipol Başakşehir Mesut Özil Transfer Haberleri
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