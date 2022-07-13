Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 18:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
[Fotograf: AA]
Fenerbahçe, genç oyuncu Uğur Kaan Yıldız'ın Göztepe'ye transfer olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, altyapısında yetişen Uğur Kaan Yıldız'ın Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'ye transfer olduğunu duyurdu.
"Fenerbahçe Akademisi’nden yetişen, A Takımımızın da formasını giyen oyuncularımızdan Uğur Kaan Yıldız, Göztepe Kulübüne transfer olmuştur. Genç oyuncumuza bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 13, 2022
Fenerbahçe Akademisi’nden yetişen, A Takımımızın da formasını giyen oyuncularımızdan Uğur Kaan Yıldız, Göztepe Kulübüne transfer olmuştur. Genç oyuncumuza bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/F43mIMv6dF
Etiketler: Fenerbahçe Göztepe Transfer Haberleri
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