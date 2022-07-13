Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 18:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gençlerbirliği'nin olağanüstü genel kurul tarihi açıklandı
Gençlerbirliği Spor Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulunun 22 Temmuz Cuma günü yapılacağını duyurdu.
Başkent ekibinin açıklamasına göre, genel kurul, çoğunluk sağlanması halinde 22 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da kulüp tesislerinde düzenlenecek.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise genel kurul, 31 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da Karayolları Genel Müdürlüğü Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde;— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) July 13, 2022
31.07.2022 Pazar Günü saat: 10.00’ da Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü İsmet İnönü Bulvarı No:14 Yücetepe Çankaya/Ankara Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu’ nda çoğunluğa bakılmaksızın yapılacaktır.
Etiketler: Gençlerbirliği
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