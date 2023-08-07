Açık 32ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 07.08.2023 12:11

Messi attı Inter Miami çeyrek finale yükseldi

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) tarafından düzenlenen 2023 Ligler Kupası'nda mücadele eden Inter Miami, çeyrek finale yükseldi.

Messi attı Inter Miami çeyrek finale yükseldi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Arjantinli yıldız Lionel Messi'yi kadrosuna katmasının ardından çıkışa geçen Inter Miami, son 16 turunda Dallas ile Frisco kentindeki Toyota Stadı'nda karşılaştı.

Karşılaşmanın normal süresi, 4-4 eşitlikle sona erdi. Inter Miami, 6. ve 85. dakikalarda Messi, 65. dakikada Benjamin Cremaschi, 80. dakikada Marco Farfan'la (kendi kalesine), Dallas ise 37. dakikada Facundo Quignon, 45. dakikada Bernard Kamungo, 63. dakikada Alan Velasco ve 68. dakikada Robert Taylor (kendi kalesine) ile fileleri havalandırdı. Messi'nin maçın son bölümünde takımına beraberliği getiren golü, frikikten geldi.

Penaltılara geçilen karşılaşmada Inter Miami, rakibini 5-3'le geçerek turnuvada çeyrek finale yükselen ilk takım oldu. ABD temsilcisinde çıktığı 4 maçın her birinde ağları sarsan 36 yaşındaki Messi ise toplam gol sayısını 7'ye çıkardı.

ETİKETLER
Lionel Messi
Sıradaki Haber
Galatasaray Avrupa'daki 305'inci maçına çıkıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:32
İran'da gaz patlaması sonucu 3 katlı bina çöktü: 12 yaralı
13:24
Pakistan'da düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivil öldü
13:20
Borsa günün ilk yarısında da rekor seviyede
13:08
Antalya'da orman yangınlarına karşı denetimler sıklaştırıldı
12:59
Samsun'da denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
12:38
İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürmesini kınadı
İzmir'de halkalanan yavru flamingoların yaşamı takip edilecek
İzmir'de halkalanan yavru flamingoların yaşamı takip edilecek
FOTO FOKUS
Devletin Kanatlarında: Hayallerinin peşinden gidenler
Devletin Kanatlarında: Hayallerinin peşinden gidenler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ