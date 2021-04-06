İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’ta forma giyen Merih Demiral’ın son yapılan koronavirüs testi negatif çıktı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamaya göre, milli futbolcunun testi negatif sonuç verdi ve yarından itibaren takıma dahil olacak.

"Geri döndüm"

Merih Demiral da kulübünün duyurusunu sosyal medya hesabından İngilizce "Geri döndüm" ifadesiyle paylaştı.