Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 20:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Merih Demiral koronavirüsü yendi
[Fotoğraf: DepoPhotos]
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, milli futbolcu Merih Demiral’ın koronavirüsü atlattığını duyurdu.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’ta forma giyen Merih Demiral’ın son yapılan koronavirüs testi negatif çıktı.
COVID 19 – Guarito @Merihdemiral: https://t.co/QaLCs5JW6J pic.twitter.com/X5nY8rjHYa— JuventusFC (@juventusfc) April 6, 2021
İtalyan ekibinden yapılan açıklamaya göre, milli futbolcunun testi negatif sonuç verdi ve yarından itibaren takıma dahil olacak.
"Geri döndüm"
Merih Demiral da kulübünün duyurusunu sosyal medya hesabından İngilizce "Geri döndüm" ifadesiyle paylaştı.
I’m back. https://t.co/9BdN7tuFAH pic.twitter.com/jyvJCrovBI— Merih Demiral (@Merihdemiral) April 6, 2021
Etiketler: Koronavirüs
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