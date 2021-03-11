Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 17:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Merih Demiral 20 gün yok
[Fotoğraf: AA]
İtalyan ekibi Juventus, Porto karşılaşmasında sakatlanan milli futbolcu Merih Demiral'ın 20 gün sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral sakatlandı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Porto ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında sakatlanan Demiral'ın 20 gün sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.
23 yaşındaki savunmacı, Porto mücadelesine 11'de başlamış, 120 dakika sahada kalmıştı.
Sıradaki Haber
Fenerbahçe'de Caner Erkin affedildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz