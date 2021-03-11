Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 15:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe'de Caner Erkin affedildi
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Süper Lig'de son 2 maçın kadrosuna alınmayan ve bir süredir takımdan ayrı çalışması kararı verilen Caner Erkin, affedilerek Fenerbahçe'nin bugünkü çalışmasında yer aldı.
Disiplinsiz davranışları nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Caner, çalışmalarını bireysel programla sürdürmüştü.
Kulüp Başkanı Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik heyetin yapacağı görüşmeyle durumu belli olacağı açıklanan Caner, verilen kararla takıma döndü.
Caner, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, takımla çalıştı.
Etiketler: Fenerbahçe
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