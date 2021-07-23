Barcelona'nın yeni transferi Memphis Depay, Nou Camp Stadyum'una çıktı. 27 yaşındaki oyuncu için tanıtım töreni düzenlendi.

Tanıtım töreninin ardından açıklamalarda bulunan Depay, takım arkadaşı Messi'den övgüyle söz etti. Messi'nin dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu söyleyen Memphis Depay "Onunla birlikte oynamak rüya gibi" dedi.

27 yaşındaki forvet, Messi'nin bu sene de Ballon d'Or ödülünün en güçlü adayı olduğuna vurgu yaptı. Depay, bu öngörüsünün nedeni olarak ise Messi'nin Arjantin’i Copa America zaferine taşıması olduğunu söyledi.

Lyon ile sözleşmesi sona eren Hollandalı futbolcu, Barcelona ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Depay, Lyon formasıyla çıktığı 178 maçta 76 gol ve 55 asistlik performans sergilemişti.