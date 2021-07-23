Cezayirli judocu Fethi Nourine, yapılan çekilişin ardından İsrailli rakibiyle bir müsabakada karşı karşıya gelme ihtimaline karşı yarışmadan önce Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi.

Nourine, ilk maçı için pazartesi günü Sudanlı judocu Mohamed Abdalrasool ile yüzleşecek. Ardından oynanacak turda da İsrailli Tohar Butbul ile yüzleşecekti.

Perşembe günü geç saatlerde Cezayirli bir televizyon kanalına konuşan Nourine, Filistin davasına verdiği siyasi desteğin bir İsrailli ile rekabet etmesini imkansız hale getirdiğini söyledi.

"Filistin davası tüm bunlardan daha büyük"

Fethi Nourine, "Olimpiyatlara ulaşmak için çok çalıştık. Ancak Filistin davası tüm bunlardan daha büyük” dedi. Judocu, kararının ‘nihai' olduğunu da sözlerine ekledi.

Bu yarışma Nourine’nin çekildiği ilk yarışma değil. Cezayirli judocu daha önce de Tokyo'daki 2019 Dünya Şampiyonası’ndan, İsrailli bir rakiple yarışmaktan kaçındığı için yarışmadan çekilmişti.

Daha önce İranlı judocular da İsrailli rakiplerine karşı rekabet etmeyi reddederek sergiledikleri benzer tavır yüzünden eleştirilmişlerdi.