Taliban’ın Afganistan’da hakimiyet alanını genişletmesiyle yükselen göç eğilimi Tacikistan’ı harekete geçirdi.

Tacikistan Acil Durumlar Komisyonu Başkan Yardımcısı İmomali İbrahimzoda, cuma günü düzenlediği basın toplantısında, sınır bölgesindeki Hatlon ve Dağlık-Badahşan eyaletlerinde sığınmacılara yönelik malzeme depolamak için iki büyük depo inşa etmeye başladıklarını açıkladı.

ABD’nin 20 yıl boyunca savaş yürüttüğü Afganistan’dan çekilmeye başlamasıyla ülkedeki şiddet hızlı bir şekilde arttı.

Taliban ile Afgan güvenlik güçleri arasında alevlenen çatışmalar yeni göç dalgalarını tetikledi.

Son gelişmelerden sonra yüzlerce Afgan, Tacikistan’a sığındı. Ancak Düşanbe hükümeti bu sığınmacıların daha sonra kendi ülkelerine döndüğünü duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) tahminlerine göre Taliban, ülkedeki ilçe merkezlerinin yarısını ele geçirmiş durumda.

Taliban, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayeti ile Tacikistan arasındaki Şirhan sınır kapısında kontrolü 22 Haziran'da ele geçirmişti.

Afganistan’dan mayıs itibarıyla çekilmeye başlayan ABD ise 11 Eylül saldırılarının yıldönümünden önce tüm güçlerini ülkeden çekmiş olacağını duyurmuştu.

