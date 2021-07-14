Tacikistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesine bağlı Sınır Koruma Birlikleri Basın Ofisi, son iki günde Afganistan'da Taliban'dan kaçan Bedahşan vilayetindeki Andemin köyü sakinlerinden aralarında 77 kadın ve 177 çocuğun da bulunduğu Kırgız kökenli 347 Afganistan vatandaşının Tacikistan'ın Dağlık Bedahşan Özerk Eyaleti'ne bağlı Murğab ilçesine geçtiği açıklandı.

Grubun sınırı geçtiği sırada 2 bebek hayatını kaybederken, bebeklerin ölümü nedeni hakkında bilgi verilmedi.

Afgan vatandaşların yanında uyuşturucu tespit edildi

Açıklamada, Tacik sınır muhafızlarının, Afgan vatandaşlarının sınırı geçerek ülke topraklarına girmesine izin verdiği kaydedilirken, bu kişilerin ülkenin Murğab ilçesindeki köylere yerleştirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kontrol sırasında Afgan vatandaşlarının yanında 3,5 kilo uyuşturucu maddenin tespit edildiği ve söz konusu uyuşturucuya el konulduğu vurgulandı.

Sınırda durum gergin

Taliban'ın Afganistan'ın Tacikistan sınırı yakınındaki bazı bölgeleri ele geçirmesinin ardından iki ülke sınırında durum gerginleşti.

Taliban saldırılarından kaçan bin 500'e yakın Afgan askeri Tacikistan'a sığınmıştı.