Japonya İmparatoru: COVID-19 önlemleri altında olimpiyat düzenlemek kolay değil
Japonya İmparatoru Naruhito, COVID-19 önlemleri altında Tokyo Olimpiyatları'nı düzenlemenin "kolay olmadığını" söyledi.
Tokyo'da bulunan İmparatorluk Sarayında Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach'ı kabul eden Japonya İmparatoru Naruhito, COVID-19 önlemlerine vurgu yaptı.
IOC'nin çabalarına "saygı duyduğunu" kaydeden Naruhito, "Tam kapsamlı anti-virüs tedbirlerini tatbik ederken turnuvayı organize edebilmek kolay değil." dedi.
Bach da turnuva kapsamında Japon halkının sağlığının korunması için maksimum çaba gösterileceği sözünü verdi.
Turnuva 8 Ağutos'a kadar devam edecek
COVID-19'a karşı olağanüstü halin uygulandığı başkentteki Ulusal Stadyum'da düzenlenecek açılış törenine Naruhito'nun şeref konuğu olarak katılması bekleniyor.
Salgın tedbirleri kapsamında Japonya içinden ve dışından seyirci alınmayacak turnuva, 8 Ağustos'a kadar sürecek.
- 11:43
- 11:31
- 11:19
- 11:37
- 11:11