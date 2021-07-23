Resmi temasları kapsamında Japonya'da bulunan Bakan Kasapoğlu, Bakan Hagiuda ile bir araya geldi.

Tokyo'nun Kasumigaseki bölgesinde bulunan Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığındaki ikili görüşmenin basına açık kısmında konuşan Kasapoğlu, Tokyo 2020 vesilesiyle Japonya'da olmaktan heyecan duyduğunu söyledi.

Türk-Japon ilişkilerinin tarihi temellerinin bulunduğunu kaydeden Kasapoğlu, bu ilişkilerin güçlenerek gelişeceğini belirtti.

[Fotoğraf: AA]

"Dünya, çok zor bir süreçten geçiyor. Japonya'nın bu anlamdaki ev sahipliği ve organizasyonların başarıyla gerçekleştirilmesi takdire şayan. Sporun evrensel mesajının güçlendirilmesi adına önemli bir özveri." diyen Kasapoğlu, Tokyo Oyunlarının Japonya'nın ev sahipliğinde "sporun dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularının en üst çerçevede sergilendiği başarıyla tamamlanması" dileğinde bulundu.

Ev sahibi Japonya'nın tüm sporcularına başarı dileyen Kasapoğlu, turnuvaya Türkiye'den 18 farklı branşta 108 sporcuyla katıldıklarını kaydetti.

Kasapoğlu, "Sporcularımız olimpiyat tarihimizde yeni bir sayfa açacaklardır." ifadesini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Türk-Japon ilişkilerini gençlik ve spor alanlarında da geliştirmek istediklerini belirten Kasapoğlu, "Eğitim, kültür alanlarını da ayrı tutmak mümkün değil. Bu noktada her türlü iş birliğine ve ivmeyi artırmaya hazırız." şeklinde konuştu.

Bakan Hagiuda da koronavirüs sebebiyle bir yıl ertelenen turnuvayı bu yıl "bütün dünya ve insanlık için umut" temasıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"Olimpiyatların başarısı için birlikte çalışmayı arzuluyoruz." diyen Hagiuda, Kasapoğlu'nun resmi açılış törenine katılacağını ve olimpiyatlarda bisiklet, okçuluk, atıcılık dahil birçok branşta Türk takımlarının yanlarında olacağını bilmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Türk takımı ve sporcularına başarılar dileyen Hagiuda, "Turnuvanın sadece bütün dünyada izlenecek spor etkinliği değil, tüm zorlukları birlikte aşmak için gösterilen iş birliğinin taçlandırıldığı etkinlik olmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.