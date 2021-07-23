Haber Giriş: 23 Temmuz 2021 Cuma 10:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokyo Olimpiyatları'nda vaka sayısı 106'ya yükseldi
Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden koronavirüse yakalananların sayısı 106'ya yükseldi.
Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 19 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Virüse yakalanan 19 kişi arasında 3 sporcu ve 3 medya mensubunun yer aldığı, bu kişilerin karantina periyoduna alındığı kaydedildi.
Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 106'ya çıktı.
Salgın nedeniyle 2021 yazına ertelenen olimpiyatların açılış töreni Tokyo'daki Meiji-Jingu Park'ta bulunan Ulusal Stadyum'da bugün TSİ 14.00'te yapılacak.
Etiketler: Koronavirüs 2020 Olimpiyat
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