Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meltem Hocaoğlu Akyol Avrupa şampiyonu oldu
Avrupa Karate Şampiyonası’nda milli sporcu Meltem Hocaoğlu Akyol kadınlar kumite +68 kilo finalinde Aleksandra Stubleava’yı mağlup ederek altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.
Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda ilk altın madalyamız Meltem Hocaoğlu Akyol'dan geldi.
Milli sporcu kadınlar kumite artı 68 kilo finalinde Bulgar Aleksandra Stubleva ile karşılaştı.
#SONDAKİKA— TRT Spor (@trtspor) May 22, 2021
Milli karatecimiz Meltem Hocaoğlu Akyol, Avrupa Şampiyonu oldu! pic.twitter.com/TiQDuiuFgC
Rakibini 1-0 mağlup ederek altın madalya kazanan Meltem Hocaoğlu Akyol, Avrupa şampiyonu oldu.
68 kiloda mücadele eden bir diğer sporcumuz Eda Eltemur ise Bosna Hersekli rakibi Ivona Cavar'ı yenerek bronz madalya kazandı.
Meltem Hocaoğlu Akyol altın madalyasını alıyor ve İstiklal Marşımızı tüm Avrupa'ya dinletiyor! pic.twitter.com/CIm06SBrIM— TRT Spor (@trtspor) May 22, 2021
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