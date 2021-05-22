Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda ilk altın madalyamız Meltem Hocaoğlu Akyol'dan geldi.

Milli sporcu kadınlar kumite artı 68 kilo finalinde Bulgar Aleksandra Stubleva ile karşılaştı.

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Milli karatecimiz Meltem Hocaoğlu Akyol, Avrupa Şampiyonu oldu! pic.twitter.com/TiQDuiuFgC — TRT Spor (@trtspor) May 22, 2021

Rakibini 1-0 mağlup ederek altın madalya kazanan Meltem Hocaoğlu Akyol, Avrupa şampiyonu oldu.

68 kiloda mücadele eden bir diğer sporcumuz Eda Eltemur ise Bosna Hersekli rakibi Ivona Cavar'ı yenerek bronz madalya kazandı.