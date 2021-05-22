Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Milli sporcu Uğur Aktaş Avrupa Şampiyonu
Avrupa Karate Şampiyonası'nda 84 kiloda mücadele eden Uğur Aktaş, Azerbaycanlı rakibini yenerek altın madalya kazandı.
Avrupa Karate Şampiyonası’nda erkekler kumite 84 kiloda milli sporcumuz Uğur Aktaş, finalde Azeri rakibi Panah Abdullayev’i mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.
Uğur Aktaş'tan da altın madalya geldi!— TRT Spor (@trtspor) May 22, 2021
Avrupa Karate Şampiyonası'nda günün üçüncü madalyası! pic.twitter.com/I5ycY0dwou
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