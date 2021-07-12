Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 23:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mehmet Topal Beşiktaş'ta
Beşiktaş Kulübü, tecrübeli futbolcu Mehmet Topal'ı transfer ettiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, orta saha futbolcusu Mehmet Topal ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mehmet Topal'a 'Hoş geldin.' der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kulüp ayrıca Mehmet Topal için bir video yayımladı.
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