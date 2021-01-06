Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığını bırakacağını daha önce de açıkladığını hatırlattı.

Sepil, temel düşüncesinin yapılacak seçimle bu görevini başkasına devretmek olduğunu kaydetti.

"Ancak bu süreçte maalesef bir seçim olmadı. Bu nedenle görevimi bırakma kararı aldım. Umarım bir an önce Kulüpler Birliği yeni başkanını seçer."

Göztepe Başkanlığını da yürüten Mehmet Sepil, 30 Aralık 2020'de Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında görevinden ayrılacağını belirtmişti.

"Kulüpler Birliği'ni bırakacağımı çok söyledim. Hatta toplantıda başkan seçilebilme imkanı olsaydı bırakabilirdim. Tasarrufum belli, çok kısa süre içinde ayrılmış olacağım. Yeni bir başkan seçilmesi gerekiyor. Digiturk süreci sonuçlandı. Kulüplere talepleri vardı. Önümüzdeki senenin kontratlarıyla ilgili bazı durumları biz doğru bulmuyorduk. Sonuçta yayıncı kuruluşla uzlaşmada bulunduk, önemli süreci anlattık."