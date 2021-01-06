Konyaspor "Üç Büyükler"e kaybetmedi
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da 2020-2021 sezonunda yaşanan sakatlıklara rağmen yeşil-beyazlı ekibin özellikle büyük takımlara karşı aldığı galibiyetler dikkati çekiyor.
Sezon başında takımın başına getirilen teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Konyaspor, bu sezon ilk yarıda, İstanbul'un "Üç Büyükler"i olarak adlandırılan takımlarından Beşiktaş'ı iç sahada 4-1, Galatasaray'ı iç sahada 4-3 yenerken Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Süper Lig'de 16 maçta attığı 23 golün 10'unu büyük takımlara kaydeden yeşil-beyazlı ekip, geçen sezonun bitimine yakın sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir'i ve ligin ikincisi Trabzonspor'u da 4-3 yenmişti.
Yeşil-beyazlılar, bu sezon 16 maçlık dönemde 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 22 puan toplayarak maç fazlasıyla 8. sırada yer alıyor.
"Bu 3 önemli maçı kazanarak Konyaspor tarihine güzel bir anı ekledik"
Konyaspor Sportif Direktörü Adnan Erkan, yeşil-beyazlı takımın büyük takımlara karşı gösterdiği üstün performansı değerlendirdi.
"Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray galibiyetleri bize şunu gösterdi: Biz ayağa top yapan iyi futbol oynayan bir takımız. Futbolcularımızın böylesine maçlarda motivasyonunun yüksek olması ve rakibin bize uyguladığı baskıya karşılık bizim de oyunla karşılık vermemiz bu 3 maçı da bize kazandırdı. Oysa ki bu maçlarda da ideal kadromuzla sahaya çıkamadık. Buna rağmen belli bir oyun anlayışı ve oynayan arkadaşlarımızın özverisiyle bu 3 önemli maçı da kazanarak Konyaspor tarihine bu seneyi güzel bir anı olarak ekledik. İnşallah sezon boyunca böyle devam eder."