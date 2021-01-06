Sezon başında takımın başına getirilen teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Konyaspor, bu sezon ilk yarıda, İstanbul'un "Üç Büyükler"i olarak adlandırılan takımlarından Beşiktaş'ı iç sahada 4-1, Galatasaray'ı iç sahada 4-3 yenerken Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'de 16 maçta attığı 23 golün 10'unu büyük takımlara kaydeden yeşil-beyazlı ekip, geçen sezonun bitimine yakın sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir'i ve ligin ikincisi Trabzonspor'u da 4-3 yenmişti.

Yeşil-beyazlılar, bu sezon 16 maçlık dönemde 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 22 puan toplayarak maç fazlasıyla 8. sırada yer alıyor.

"Bu 3 önemli maçı kazanarak Konyaspor tarihine güzel bir anı ekledik"

Konyaspor Sportif Direktörü Adnan Erkan, yeşil-beyazlı takımın büyük takımlara karşı gösterdiği üstün performansı değerlendirdi.

"Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray galibiyetleri bize şunu gösterdi: Biz ayağa top yapan iyi futbol oynayan bir takımız. Futbolcularımızın böylesine maçlarda motivasyonunun yüksek olması ve rakibin bize uyguladığı baskıya karşılık bizim de oyunla karşılık vermemiz bu 3 maçı da bize kazandırdı. Oysa ki bu maçlarda da ideal kadromuzla sahaya çıkamadık. Buna rağmen belli bir oyun anlayışı ve oynayan arkadaşlarımızın özverisiyle bu 3 önemli maçı da kazanarak Konyaspor tarihine bu seneyi güzel bir anı olarak ekledik. İnşallah sezon boyunca böyle devam eder."