Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 14:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manchester City'de 3 koronavirüs vakası
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de 2'si futbolcu 3 kişi daha koronavirüse yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kaleci Scott Carson, orta saha oyuncusu Cole Palmer ve bir personelin Covid-19 testleri pozitif çıktı.
Her üç isim de protokoller gereği karantinaya alındı.
İngiliz ekibinde daha önce futbolcular Gabriel Jesus, Kyle Walker ve Eric Garcia ile 3 personelde koronavirüs tespit edilmişti.
Etiketler: Premier Lig Koronavirüs
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