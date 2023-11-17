Mehmet Büyükekşi: Süper Kupa için kulüplerin rızası alındı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, futbol gündemini meşgul eden konulara açıklık getirdi.

Sabah Gazetesine konuşan Büyükekşi, milli takımın Galler ile oynayacağı maçın önemine vurgu yaptı. Federasyon başkanı, İngiltere deplasmanında iyi bir netice alacağımızı söyledi.

"Almanya, Türkiye'den sonra en çok Türk vatandaşının yaşadığı bir ülke. Evimizde gibi oynayacağımız bu turnuvada ilk önceliğimiz gruplardan çıkmak, ondan sonra da Türk Milleti'ne daha büyük hedeflere koşma konusunda ümit vermek olacak."

Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanması

Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanması konusunda da konuştu.

TFF Başkanı, Ağustos ayında hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'dan maçın yurtdışında oynanması konusunda rızalarının alındığını kaydetti.

"Oraya sadece gelir kaynakları için değil, Türk futbolunun menfaatleri için gidiyoruz. Hedefimiz, Türk futbol takımlarını da dünya vitrinine çıkarıp onların da küresel arenada markalarına, oyuncularına katkı sağlamak."

Mehmet Büyükekşi, çok tartışılan hakem konusuna da değindi. Büyükekşi, eleştiriler hakkında konuştu.

"Özellikle büyük taraftar desteğine sahip olan takımlarımızca her maçtan sonra, resmi ağızdan sarf edilen her cümlenin belli bir sınırı olması gerekir."

Aksamalar olduğunu kabul eden Mehmet Büyükekşi, bazı hakemlerin yorgunluklarının da farkında olduklarını söyledi.

Yeni ve yaratıcı yollar denediklerini de söyleyen Büyükekşi, reform niteliğinde bir hazırlık içinde olduklarının da altını çizdi.