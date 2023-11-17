Futbolda haftanın programı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde de 11'inci hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

TFF 2. Lig

Beyaz Grup

18 Kasım Cumartesi:

13.00 Ankaraspor-Vefa Group Vanspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Karacabey Belediyespor-Yeni Mersin İdmanyurdu (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 Bursaspor-Zonguldak Kömürspor (Sütaş Timsah Park)

14.00 Nazilli Belediyespor-Diyarbekirspor (Nazilli İlçe)

14.00 Altınordu-Hes İlaç Afyonspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19 Kasım Pazar:

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Esenler Erokspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

14.00 Ankara Demirspor-1461 Trabzon (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 Bucaspor 1928-Tuna Tarım Kırklarelispor (Yeni Buca)

14.00 Adıyaman FK-Kırşehir Futbol (Kahta İlçe)

Kırmızı Grup

19 Kasım Pazar:

14.00 Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Somaspor (Dağılgan)

14.00 İskenderunspor-Alagöz Holding Iğdır FK (7 Ocak)

14.00 Uşakspor-GMG Kastamonuspor (Uşak 1 Eylül)

14.00 Belediye Derincespor-İnegölspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Fethiyespor (Diyarbakır)

14.00 Karaman FK-Anagold 24Erzincanspor (Yeni Karaman)

14.00 Isparta 32 Spor-Etimesgut Belediyespor (Isparta Atatürk)

14.00 Sarıyer-Denizlispor (Maltepe Hasan Polat)

14.00 Düzce Cam Düzcespor-Menemen FK (Düzce Şehir)

TFF 3. Lig

1. Grup

18 Kasım Cumartesi:

14.00 İnegöl Kafkasspor-Küçükçekmece Sinopspor (İnegöl İlçe)

19 Kasım Pazar:

14.00 Karabük İdmanyurduspor-52 Orduspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

14.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Ayvalıkgücü Belediyespor (Gümüşhane Yenişehir)

14.00 Aliağa Futbol-Mardin 1969 (Aliağa Atatürk)

14.00 Kırıkkalegücü Futbol-Tarsus İdman Yurdu (Başpınar)

14.00 Kepezspor Futbol-Malatya Arguvanspor (Kepez Hasan Doğan)

14.00 Edirnespor-Artvin Hopaspor (Edirne 25 Kasım)

2. Grup

18 Kasım Cumartesi:

14.00 Karşıyaka-Kelkit Hürriyetspor (Alsancak Mustafa Denizli)

19 Kasım Pazar:

14.00 Pazarspor-Amasyaspor FK (Pazar İlçe)

14.00 Turgutluspor-Amber Çay Eynesil Belediyespor (Turgutlu 7 Eylül)

14.00 TPAO Batman Petrolspor-Sapanca Gençlikspor (Batman)

14.00 Ergene Velimeşespor-Hacettepe 1945 (Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Silifke Belediyespor-Kemerkent Bulvarspor (Silifke Şehir)

14.00 3Gen Holding Elazığspor-Efeler 09 Spor FK (Elazığ)

3. Grup

18 Kasım Cumartesi:

14.00 Akhisarspor-Fatsa Belediyespor (Spor Toto Akhisar)

14.00 Silivrispor-Osmaniyespor FK (Silivri Müjdat Gürsu)

19 Kasım Pazar:

14.00 1922 Konyaspor-Karaköprü Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.00 Belediye Kütahyaspor-Sivas Dört Eylül Futbol (Dumlupınar)

14.00 Darıca Gençlerbirliği-Merkür Jet Erbaaspor (Darıca İlçe)

14.00 Kuşadasıspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Kuşadası Özer Türk)

14.00 Onvo Ağrı 1970-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

4. Grup

18 Kasım Cumartesi:

14.00 Armoni Alanya Kestelspor-Muş 1984 Muşspor (Alanya Milli Egemenlik)

14.00 Güneş Holding Çankayaspor-Bursa Yıldırımspor (Osmanlı)

19 Kasım Pazar:

14.00 Sebat Gençlikspor-Balıkesirspor (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 Bitexen Adana 1954 FK-Bergama Sportif Faaliyetler (Tarsus Şehir)

14.00 Orduspor 1967-23 Elazığ FK (Yeni Ordu)

14.00 Siirt İl Özel İdaresi-Nevşehir Belediyespor (Kurtalan İlçe)

14.00 Sultanbeyli Belediyespor-İdaş Çatalcaspor (Sultanbeyli Gölet Futbol)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

19 Kasım Pazar:

12.00 Ataşehir Belediyespor-Trabzonspor (İBB Esatpaşa)

12.00 Hakkarigücüspor-Galatasaray (Merzan Şehir)

12.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor ​​​​​​​-Fatih Vatanspor (Şehit Vefa Karakurdu)

13.00 Bitexen Adana İdmanyurduspor-Amed Sportif Faaliyetler (Muharrem Gülergin Futbol Sahası)

13.00 Bitexen 1207 Antalyaspor FK-Wulfz Fatih Karagümrük (Konyaaltı Atatürk)

14.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Beylerbeyi (Osmanlı)

14.00 ALG Spor-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor (Batur)

20 Kasım Pazartesi:

18.45 Fenerbahçe Petrol Ofisi-Beşiktaş JK United Payment (Ülker)