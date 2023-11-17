Trabzonspor'da gözler ayrılacak oyuncularda

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın gelişiyle beraber yükselişe geçti. Deneyimli teknik adam yönetiminde 4 maçta 10 puan toplayan bordo mavililer, rakiplerinin puan kayıplarıyla zirveyle arasında farkı 9 puana düşürdü.

Farkın erimesiyle birlikte kalan 7 haftalık periyot da daha fazla önem kazandı. Trabzonspor'da hedef, bu süreci en iyi şekilde değerlendirip Fenerbahçe ve Tümosan Konyaspor maçlarıyla başlayan galibiyet serisini sürdürmek...

Kalan 7 hafta transfer konusunda da belirleyici olacak. Özellikle yabancı kontenjanında yer açılabilmesi için bazı ayrılıkların yaşanması gerekiyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı, bu süre zarfında eldeki oyuncularla daha fazla zaman geçirip onların geleceğiyle ilgili kararlar alacak.

Yapılacak takviyelerde de ilk yarı bitimindeki puan tablosu dikkate alınacak. Şampiyonluk ihtimaline göre transfere daha fazla bütçe ayrılarak Avcı'nın taleplerine göre hamleler yapılacak.

Trabzonspor'da özellikle oyun kurucu niteliği olan ve savunmadan top çıkarabilen bir stoper ve orta sahada takıma çift yönlü olarak liderlik edebilecek Hamsik kalitesinde bir ismin transfer edilmesi gündemde.

Yabancı kontenjanı dolu olan Karadeniz ekibinde takımdan ayrılacak isimlere göre bir kanat forvet ve santrfor transferi de gündeme alınacak.