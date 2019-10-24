UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda temsilcimiz Medipol Başakşehir, sahasında ağırladığı Avusturya takımı Wolfsberger’i 1-0 yenerek tur için umutlarını artırdı.

Maçta rakibine göre üstün oynayan Başakşehir’in tek golünü 78. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti ve gol sevincini asker selamı vererek kutladı.

Başakşehir, Visca ile de birçok gol pozisyonundan yararlanamadı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Başakşehir maçtan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Temsilcimiz bu skorla 4 puana yükseldi. Wolfsberger de 4 puanda kaldı.

Kaynak: TRT Spor