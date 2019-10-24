Spor

Trabzonspor'da Sturridge kadro dışı kaldı

24 Ekim 2019 Perşembe 21:42 - Son Güncelleme 24 Ekim 2019 Perşembe 21:43

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda bu akşam Rus ekibi Krasnodar ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, sol kasık ağrısı bulunan Daniel Sturridge'nin maç kadrosundan çıkartıldı.

[Fotoğraf: AA]