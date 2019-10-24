Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. hafta maçında Portekiz ekibi Braga'ya 2-1 yenildi ve gruptan çıkma şansını oldukça zora soktu. Siyah-beyazlılar, mücadele 1-1'ken Ljajic ile penaltıdan yararlanamadı.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın 38. dakikasında Beşiktaş savunmasının hatasını değerlendiren Jorge Luz Horta, Braga'yı 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda iki topu direkten dönen Beşiktaş, soyunma odasına 1-0 geride gitti.

Beşiktaş, ikinci yarıda oyuna giren Umut Nayır'la eşitliği yakaladı: 1-1

Baskısını sürdüran siyah-beyazlı temsilcimiz, 73. dakikada penaltı kazandı. 74. topun başına gelen Ljajic meşin yuvarlağı direğe nişanlayınca Beşiktaş, öne geçme şansını kaçırdı.

Portekiz ekibi Braga 80. dakikada Galeno ile yeniden öne geçti: 1-2.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Beşiktaş, grubundaki üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Temsilcimiz 0 puanla haftayı son sırada tamamlarken namağlup durumdaki Braga ise puanını 7'ye çıkardı va gruptan çıkma şansını artırdı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki İlk maçında Slovan Bratislava'ya 4-2 yenilen siyah-beyazlı ekip, ikinci maçında da İngiliz ekibi Wolverhampton Wanderers'a Vodafone Park'ta 1-0 mağlup olmuştu.

Çebi ilk maçında üzüldü

Beşiktaş-Braga mücadelesi, siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de bu görevindeki ilk maçı oldu.

Pazar günü yapılan olağanüstü genel kurulda Beşiktaş Kulübünün 34. başkanı seçilen Çebi, başkan sıfatıyla ilk kez tribündeki yerini aldı.

Kaynak: TRT Spor