Haber Giriş: Kaynak: AA
Medipol Başakşehir Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ilk bölümde 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.
Etiketler: Medipol Başakşehir süper lig Aytemiz AlanyasporSon Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 20:36
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