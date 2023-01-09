Mbaye Diagne yükselen form grafiğiyle 4 yıl önceki performansını hatırlattı. Galatasaray'ın sezon öncesi karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Diagne, Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

Andre Pirlo yönetiminde eski günlerine dönen Senegalli, geçen hafta Yukatel Kayserispor deplasmanında 2 gol attı. Bu hafta da Arabam.com Konyaspor maçını boş geçmeyen forvet 1 gol, 1 asistle takımına katkı sağladı.

31 yaşındaki futbolcu böylece 17 müsabakada 10 gol, 3 asiste ulaştı. Spor Toto Süper Lig gol krallığı için yarışan Diagne, 13 gollü Enner Valencia'yı takip ediyor.

Kasımpaşa formasıyla 2018 - 2019 sezonunun ilk yarısında 20 gol atan Diagne devre arasında 13 milyon avroya Galatasaray'a transfer olmuştu. İkinci yarıda da 10 kez fileleri havalandıran Senegalli santrfor, 30 golle sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.

Bu arada, son haftalarda çıkışa geçen Fatih Karagümrük, 36 golle Fenerbahçe'nin ardından fileleri en çok havalandıran takım oldu.

