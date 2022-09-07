Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 21:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mauro Icardi Galatasaray'da
[Fotograf: AA]
Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin geçici transferi için oyuncu ve kulübü Paris Saint-Germain ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mauro Icardi'nin geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Etiketler: Galatasaray Transfer Haberleri
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