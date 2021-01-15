Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 21:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mauricio Pochettino koronavirüse yakalandı
Fransa Birinci Futbol Ligi ekibi Paris Saint-Germain'de teknik direktör Mauricio Pochettino'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.
PSG Kulübü, 48 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcı Pochettino'nun Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını ve izolasyon sürecinin başladığını duyurdu.
Ligue 1'in 20. haftasında Angers ile yarın oynayacak maçta PSG'nin başında Pochettino'nun yardımcıları Jesus Perez ve Miguel D’Agostino'nun yer alacağı belirtildi.
Pochettino, Alman Thomas Tuchel'in görevden alınmasının ardından bu ay başında PSG teknik direktörlüğüne getirilmişti.
Etiketler: Fransa Koronavirüs
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